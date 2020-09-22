Тагильчане стали призерами на чемпионате «Молодые профессионалы»

Тагильчане стали призерами на чемпионате «Молодые профессионалы»

Сегодня, 18:02ПолитикаPhoto: pixabay.com
Подведены итоги финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», сообщает «Тагильский рабочий».

В этом году он первый раз проводился в очно-дистанционном формате.

Сборная Свердловской области удостоилась 41 медали.

Золотую медаль завоевала тагильчанка Софья Кирьянова, она представляла Политехническую гимназию. Девушка участвовала в компетенции «Организация экскурсионных услуг (юниоры)». Для победы ей пришлось разработать аудиогид, фрагмент интерактивной экскурсии, которую надо было провести.

Серебряная медаль была вручена тагильчанке в компетенции «Технологии моды (юниоры)».

Бронзы удостоились две представительницы Нижнего Тагила в компетенциях «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Медицинский и социальный уход». Также третье место среди специалистов кузовного ремонта занял молодой тагильчанин из колледжа.

Многие участники были награждены медальонами за профессионализм.

Напомним, жительница Нижнего Тагила Майя Хромых заняла третье место на этапе Кубка России.

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