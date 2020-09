Жительница Нижнего Тагила Майя Хромых заняла третье место на этапе Кубка России в Сызрани, пишет «Тагильский Рабочий».

14-летняя фигуристка входит в группу Этери Тутберидзе. Если бы не ошибки в произвольной программе, когда девушка упала на лед, то смогла бы остаться на втором месте, которое удерживала после короткой программы. Напомним, для тагильчанки это дебютное выступление. Первое место заняла двукратная чемпионка России и призер чемпионата Европы Анна Щербакова. Фигуристка из Нижнего Тагила дебютировала во взрослых соревнованиях на Кубке России

