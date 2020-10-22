Владислав Пинаев стал главой Совета муниципальных образований Свердловской области

Хотелось бы подчеркнуть важную роль СМО в развитии местного самоуправления. Очень важна работа по взаимодействию с региональным правительством и Законодательным собранием. Новый руководитель сможет укрепить авторитет и значимость организации, деятельность которой будет направлена на содействие в развитии и внедрению новых практик работы в Свердловской области, сказал губернатор.