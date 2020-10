Владислав Пинаев стал главой Совета муниципальных образований Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева с избранием на должность главы Совета муниципальных образований региона, сообщает департамент информационной политики.

Хотелось бы подчеркнуть важную роль СМО в развитии местного самоуправления. Очень важна работа по взаимодействию с региональным правительством и Законодательным собранием. Новый руководитель сможет укрепить авторитет и значимость организации, деятельность которой будет направлена на содействие в развитии и внедрению новых практик работы в Свердловской области, сказал губернатор. Глава Нижнего Тагила сообщил о своей готовности к работе в новом статусе для развития региональных территорий. Напомним, в начале сентября, указом губернатора Евгения Куйвашева участником проектного совета Центра управления регионов был назначен Владислав Пинаев. ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан Свердловской области. Мэр Нижнего Тагила стал участником проекта по сбору онлайн-жалоб с населения

