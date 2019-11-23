Вице-губернатор Свердловской области Бидонько исключен из генсовета «Единой России»

В конце октября 2019 года Бидонько был назначен ответственным за уровень доверия к президенту России и губернатору региона.

Кроме вице-губернатора Свердловской области из генсовета исключили секретаря Новобашкарского первичного отделения Ольгу Кудряшову. Бидонько и Кудряшову заменят другие представители партии, которых выбрали делегаты путем тайного голосования.

Губернатор Свердловской Области Евгений Куйвашев рассказал, что ротация Генсовета — стандартная мера для партийной организации.