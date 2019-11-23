Вице-губернатор Свердловской области Бидонько исключен из генсовета «Единой России»
Сегодня, 19:19ПолитикаФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько на XIX съезде «Единой России» был исключен из состава генсовета партии, сообщает «Облгазета».
В конце октября 2019 года Бидонько был назначен ответственным за уровень доверия к президенту России и губернатору региона.
Кроме вице-губернатора Свердловской области из генсовета исключили секретаря Новобашкарского первичного отделения Ольгу Кудряшову. Бидонько и Кудряшову заменят другие представители партии, которых выбрали делегаты путем тайного голосования.
Губернатор Свердловской Области Евгений Куйвашев рассказал, что ротация Генсовета — стандартная мера для партийной организации.
В начале ноября депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин был исключен из состава регионального политсовета свердловского отделения «Единой России».
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