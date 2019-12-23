Итоги недели: «врачебный» юмор, мошенничества с медкартами и снегосвалки

В декабре 19-летняя Кристина Прокопьева заняла второе место на этапе Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии. Ранее она поднималась на вторую ступень пьедестала на Кубке FIS и Континентальном кубке в Казахстане. Её карьера началась всего шесть лет назад в спортшколе Нижнего Тагила «Аист». Кристина Прокопьева рассказала TagilCity.ru, почему родители были против её карьеры, каково работать с одним из лучших свердловских тренеров и о самой важной победе.

«Сначала родители меня отговаривали». Как лыжница из Нижнего Тагила летит за мечтой

Депутат Госдумы на личном примере обнаружил дыру в системе выплат по обязательному медстрахованию. Подобное выявляется регулярно по всей стране, в том числе в Нижнем Тагиле, и так вскрывается одна и та же мошенническая схема. Почему это происходит и как предотвратить — разбиралось TagilCity.ru.

В ОМС регулярно вскрывают одну и ту же мошенническую схему. Почему она работает?

Летний «бунт» тагильских хирургов стал темой для скетча «Уральских пельменей». Юмористы высмеяли условия работы врачей и чиновническое отношение к их проблемам. Так актёр, играющий роль главы здравоохранения, заявляет, что медик не может уволиться, потому что он последней из оставшихся специалистов в Нижнем Тагиле, и при этом нет причин для усталость, ведь он всего лишь «обычный» терапевт, лор, хирург, эндокринолог, проктолог, невролог. «Отчего вы могли устать?» — возмущается чиновник в исполнении «пельменей».

«Уральские пельмени» пошутили над увольнением медиков в Нижнем Тагиле

Шотландский глянцевый журнал Feroce Magazine опубликовал в одном из последних выпусков серию работ фотографа из Нижнего Тагила Сергея Патрушева.

Снимки фотографа из Нижнего Тагила напечатали в шотландском журнале о моде

Ежегодно из Нижнего Тагила вывозят тысячи тонн снега. Зимой 2019–2020 годов на это запланировано 100 миллионов рублей. В промышленных городах, подобных нашему, снег может содержать высокую концентрацию вредных веществ. Смотрим, настолько ли опасен тагильский снег и стоит ли тратить огромные суммы на его уборку и вывоз.

Нефтепродукты, реагенты, мусор: из чего состоит снег на дорогах Нижнего Тагила

С 1 января 2020 года в Свердловской области вводится налог для самозанятых. Как будет проходить их регистрация, для чего это делается и нужно ли вообще предпринимателям Нижнего Тагила.