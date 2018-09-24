Полет МКС можно будет наблюдать в Свердловской области в конце сентября

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Жители Свердловской области в конце сентября смогут наблюдать в небе полет Международной космической станции.
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Согласно календарю астрономических явлений на Урале, лучше всего МКС будет видна в небе над Свердловской областью вечером 29 сентября в 20:46 и 1 октября в 20:39, сообщает портал 66.ru.
В небе МКС похожа на яркую и быструю звезду, по мере движения, заходя в тень Земли, она становится оранжевой. Пролетает МКС всегда с запада на восток.
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