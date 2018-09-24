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Полет МКС можно будет наблюдать в Свердловской области в конце сентября
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Полет МКС можно будет наблюдать в Свердловской области в конце сентября

Сегодня, 10:40Политика
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