В России прибывших из-за рубежа граждан обязали самоизолироваться

Россияне, которые приезжают из-за границы, должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения результатов тестов на COVID-19. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова.

В постановление «О социально-эпидемиологическом благополучии населения» были внесены изменения. Теперь, согласно документу, граждане, которые приезжают из-за границы, обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства или пребывания, пока не получат результаты лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР. Россияне в течении трех дней после возвращения должны заполнить анкету на сайте госуслуг, пройти тест, а потом загрузить результат на портал. Несоблюдение этого постановления предусматривает штраф до 40 тысяч рублей. Напомним, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что жителей Свердловской области, вернувшихся из-за границы, не будут пускать на работу без анализов на коронавирус. Вернувшихся из-за границы туристов не пустят на работу без анализов на COVID-19

