В России прибывших из-за рубежа граждан обязали самоизолироваться

В постановление «О социально-эпидемиологическом благополучии населения» были внесены изменения. Теперь, согласно документу, граждане, которые приезжают из-за границы, обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства или пребывания, пока не получат результаты лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР.