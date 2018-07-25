«Продукты, одежда и обувь не подорожают»: закон о повышении НДС до 20% принят в РФ

Предполагается, что ставка страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды не изменится (30%), хотя ранее планировалось ее повысить. При этом во время действия нового закона сохранится льготная ставка по налогу на добавленную стоимость.

Согласно закону, автопроизводители будут получать вычеты на суммы НДС, уплаченные за товары, работы и услуги, даже если они приобретались за счет субсидий или инвестиций из бюджета.