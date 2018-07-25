«Продукты, одежда и обувь не подорожают»: закон о повышении НДС до 20% принят в РФ
Сегодня, 08:30Политика
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В Госдуме РФ приняли закон об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Закон вступит в силу с 2019 года. Ранее этот показатель составлял 18%.
Источник: «РИА Новости»
Предполагается, что ставка страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды не изменится (30%), хотя ранее планировалось ее повысить. При этом во время действия нового закона сохранится льготная ставка по налогу на добавленную стоимость.
Согласно закону, автопроизводители будут получать вычеты на суммы НДС, уплаченные за товары, работы и услуги, даже если они приобретались за счет субсидий или инвестиций из бюджета.
Новый закон предполагает сохранение действующей ставки взноса в 22% на обязательное пенсионное страхование. Повышение НДС сильнее всего скажется на цене на сложную высокотехнологичную продукцию. При этом повышения цен на продукты питания, одежду и обувь не предвидится, уверены специалисты.
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