Тагильская полиция накрыла цех с нелегалами по производству салатов для «Мегамарта»
Сегодня, 15:01ПолитикаФото: TagilCity.ru
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В посёлке Первомайском были задержаны 14 иностранцев, которые незаконно осуществляли производство салатов для торговой сети «Мегамарт», сообщил TagilCity.ru источник в правоохранительных органах. По словам нашего собеседника, задержанные работали в ООО «ЧК», которую возглавляет Александр Ким.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным правоохранителей, салаты производились в цехе, не соответствующем требованиям СанПина, и распространялись по точкам «Мегамарта» в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Арамиле, Сысерти, а также в Тюмени.
Они жили прям там же, в цехе. 14 иностранцев привлекли к административной ответственности, трое будут депортированы из России,сообщил источник TagilCity.ru.
По его словам, задержание произошло 24 сентября в ходе операции ММУ МВД «Нижнетагильское» и ФСБ при помощи Росгвардии. В пресс-службе полиции обещали дать подробный комментарий позже.
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Напомним, в 2019 году на стройке школы № 100 неоднократно обнаруживали иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.
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