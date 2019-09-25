Тагильская полиция накрыла цех с нелегалами по производству салатов для «Мегамарта»

По данным правоохранителей, салаты производились в цехе, не соответствующем требованиям СанПина, и распространялись по точкам «Мегамарта» в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Арамиле, Сысерти, а также в Тюмени.

Они жили прям там же, в цехе. 14 иностранцев привлекли к административной ответственности, трое будут депортированы из России,сообщил источник TagilCity.ru.

По его словам, задержание произошло 24 сентября в ходе операции ММУ МВД «Нижнетагильское» и ФСБ при помощи Росгвардии. В пресс-службе полиции обещали дать подробный комментарий позже.