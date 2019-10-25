Свердловский избирком получил заявку на референдум по возврату прямых выборов мэра

Теперь, согласно действующему законодательству, у избиркома есть 15 дней на рассмотрение ходатайства. Крайний срок, как сообщают в комиссии, 6 ноября. Если документ соответствует всем требованиям, то он будет направлен на рассмотрение в Заксобрание региона.