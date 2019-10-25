Свердловский избирком получил заявку на референдум по возврату прямых выборов мэра
Сегодня, 14:04ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В избирком Свердловской области 23 октября поступила заявка от инициативной группы о возврате прямых выборов мэра во всех муниципалитетах, пишет ТАСС.
Теперь, согласно действующему законодательству, у избиркома есть 15 дней на рассмотрение ходатайства. Крайний срок, как сообщают в комиссии, 6 ноября. Если документ соответствует всем требованиям, то он будет направлен на рассмотрение в Заксобрание региона.
Напомним, в апреле прошлого года ЗакСо приняло поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, согласно которой, глав муниципалитетов выбирают депутаты городской думы.
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