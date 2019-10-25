В Екатеринбурге прямые выборы мэра хотят вернуть агитацией и соцопросами
Сегодня, 10:19ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала создали комитет, который намерен бороться за возвращение прямых выборов мэра. Комитет назвали «Право выбора», на первом заседании, прошедшем 24 октября, присутствовали 30 активистов, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Среди инициаторов были депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер, общественница Екатерина Петрова, бывший депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин и политтехнолог Михаил Корабельников.
На заседании было решено напечатать агитационные материалы, провести соцопросы, выступить с обращением о проведении городского опроса.
Автор законопроекта Вячеслав Вегнер обещал присутствующим, что будет добиваться его принятия.
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