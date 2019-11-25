Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»
Сегодня, 14:13ПолитикаФото: Страница Дениса Бацуева в соцсети
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Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев уволен в соответствии с приказом премьер-министра Дмитрия Медведева, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Бацуев был назначен на должность в феврале этого года. Ранее он входил в состав экспертного совета при председателе СовФеда, руководил компанией «Роснано» и был советником губернатора Московской области.
«Российский экологический оператор» был создан по указу президента России Владимира Путина. Целью РЭО является контроль за реализацией национального проекта «Экология», в том числе, контроль за реализацией программ в сфере обращения с ТКО.
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