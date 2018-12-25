Екатеринбургская дума отменила повышение зарплаты мэру

Депутаты отменили свое решение на последнем в 2018 году заседании думы.

Зарплаты будут повышены на 4% в соответствии с индексацией. В случае, если бы депутаты одобрили решение, оклад, который выплачивался бы Александру Высокинскому, составил 54,4 тыс. рублей плюс дополнительные выплаты, пишут «Вечерние ведомости».