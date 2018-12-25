Екатеринбургская дума отменила повышение зарплаты мэру

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Гордума Екатеринбурга отменила решение, в соответствии с которым должна была повыситься зарплата мэра и чиновников.
Сюжеты: Екатеринбург
Депутаты отменили свое решение на последнем в 2018 году заседании думы.
Зарплаты будут повышены на 4% в соответствии с индексацией. В случае, если бы депутаты одобрили решение, оклад, который выплачивался бы Александру Высокинскому, составил 54,4 тыс. рублей плюс дополнительные выплаты, пишут «Вечерние ведомости».
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