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Каждому по миллиону: мэр и депутаты гордумы Екатеринбурга повысили себе зарплату
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каждому по миллиону: мэр и депутаты гордумы Екатеринбурга повысили себе зарплату

Сегодня, 07:00ОбществоФото: екатеринбург.рф
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