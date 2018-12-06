Каждому по миллиону: мэр и депутаты гордумы Екатеринбурга повысили себе зарплату
На внеплановом совещании городской думы Екатеринбурга главным вопросом стало повышение заработной платы главы города Александра Высокинского, вице-мэров и других чиновников, которые занимают руководящие посты. Также мэр пообещал раздать каждому парламентарию по «депутатскому миллиону».
В качестве причины, по которой необходимо увеличить заработную плату сотрудникам городской администрации, Высокинский назвал повышение эффективности работы.
4 декабря на внеплановом совещании городские депутаты одобрили предложение главы города. С этого момента ежемесячная заработная плата Александра Высокинского составит в среднем 300 тыс. рублей, вице-мэры будут получать до 200 тыс. рублей в месяц. Это приведёт к увеличению расходов на содержание городских чиновников на 400 млн рублей в год.
Как сообщает URA.ru, Александр Высокинский перед голосованием за инициативу обещал парламентариям «депутатский миллион». Это значит, что каждый депутат сможет ежегодно получать из бюджета до 1 млн рублей на реализацию планируемых проектов. Также мэр объявил о планах по предоставлению льготной ипотеки для муниципальных служащих. Получившие её чиновники обязаны будут отработать на занимаемой должности не менее 10 лет.
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