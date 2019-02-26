Свердловские депутаты не будут согласовывать кандидатуру вице-губернатора региона
Сегодня, 19:02ПолитикаФото: Законодательное собрание Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Должность вице-губернатора будет включена в состав областного правительства. В его компетенции будет входить курирование вопросов внутренней и информационной политики. Свердловские депутаты лишены права согласовывать назначение данного замглавы.
Законодательное собрание Свердловской области поддержало внесение поправок в Устав региона. Теперь свердловские депутаты не смогут согласовывать назначение вице-губернатора области, информирует «Областная газета».
Напомним, должность первого вице-губернатора региона была упразднена в процессе создания аппарата губернатора и правительства области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей