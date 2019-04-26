Бывший мэр Челябинска лишился поста в правительстве области
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер продолжает чистку среди своих подчинённых. Поста лишился бывший мэр Челябинска и исполняющий обязанности замглавы региона Евгений Тефтелев, сообщает официальный сайт губернатора.
Информация об увольнении Тефтелева появилась на странице врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в социальной сети Instagram 26 апреля.
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Уволил Е.Н.Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди. #Текслер
Публикация от Алексей Текслер (@alexeytexler.official)
Евгений Тефтелев на звонки журналистов не ответил, но сведения об отставке подтвердили в пресс-службе врио губернатора. Чуть позже на официальном сайте появилась информация об упразднении должности, которую занимал бывший мэр Челябинска.
Внесены изменения в структуру правительства Челябинской области. Введена новая должность - первого заместителя губернатора Челябинской области. На нее назначен Виктор Мамин. Евгений Тефтелев уволен с должности заместителя губернатора Челябинской области. После его увольнения должность упразднена. Первый заместитель будет отвечать за направления цифровизации, кадрового развития, имущественных отношений, юридические, организационные и хозяйственные вопросы, а также контроль исполнения поручений,указано в пресс-релизе.
Сразу же после назначения, которое произошло 19 марта, Алексей Текслер приступил к кадровым перестановкам в правительстве области. На первой пресс-конференции он анонсировал увольнения ряда чиновников, первым из которых стал министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик. Он ушёл в отставку 21 марта с формулировкой «отсутствие доверия».