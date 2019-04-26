Бывший мэр Челябинска лишился поста в правительстве области

Информация об увольнении Тефтелева появилась на странице врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в социальной сети Instagram 26 апреля.

Евгений Тефтелев на звонки журналистов не ответил, но сведения об отставке подтвердили в пресс-службе врио губернатора. Чуть позже на официальном сайте появилась информация об упразднении должности, которую занимал бывший мэр Челябинска.

Внесены изменения в структуру правительства Челябинской области. Введена новая должность - первого заместителя губернатора Челябинской области. На нее назначен Виктор Мамин. Евгений Тефтелев уволен с должности заместителя губернатора Челябинской области. После его увольнения должность упразднена. Первый заместитель будет отвечать за направления цифровизации, кадрового развития, имущественных отношений, юридические, организационные и хозяйственные вопросы, а также контроль исполнения поручений,указано в пресс-релизе.