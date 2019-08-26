Вице-губернатор Свердловской области получил еще одну должность Тунгусова
Сегодня, 12:00ПолитикаФото: Страница Сергея Бидонько в соцсети
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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько официально возглавил совет по развитию местного самоуправления региона, сообщает интернет-издание Znak.
Соответствующий документ на прошлой неделе был подписан и. о. губернатора Алексеем Орловым.
До настоящего момента формально главой совета значился Владимир Тунгусов, покинувший правительство еще осенью прошлого года. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ликвидировал свою администрацию, заменив ее аппаратом губернатора и правительства.
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