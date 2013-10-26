Депутаты Нижнего Тагила решают судьбу воинской части на Вые (ФОТО)
Вопрос о дальнейшей судьбе объектов областной собственности, которые не используются и не охраняются, рассмотрели депутаты постоянной комиссии Нижнетагильской Думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.
Как сообщает пресс-служба Думы, на территории Нижнего Тагила находится несколько подобных строений, которые не используются и не охраняются. Одно из них – печально известное здание бывшей воинской части №36 на Вые, заброшенное и неоднократно горевшее.
Не ясны и перспективы недостроенного четырехэтажного здания интерната для инвалидов и престарелых по улице Максарева. По информации Администрации города, неоднократно в областное правительство направлялись письма с просьбой принять решение о продолжении строительства, либо перепрофилировании и продаже объекта. Но до настоящего времени этот вопрос так и остается открытым.
Депутаты приняли решение подготовить обращение к председателю правительства Свердловской области Денису Паслеру с просьбой провести ревизию неэксплуатируемых областных зданий на территории Нижнего Тагила и обеспечить их охрану и содержание.
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