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Депутаты Нижнего Тагила решают судьбу воинской части на Вые (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты Нижнего Тагила решают судьбу воинской части на Вые (ФОТО)

26 октября 2013, 11:32Политика
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