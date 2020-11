На Урале два завода находятся под угрозой введения санкций США

В Свердловской области два завода попали в список планируемых санкций США.

В данный перечень включены 28 организаций в России, пишет Znak. По информации различных изданий, в перечень могли быть включены «ВСМПО-Ависма» и Каменск-Уральский металлургический завод. Аналитики отмечают, что ограничения могут повлиять на авиапромышленность России. Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает данный вариант развития событий маловероятным. В США нужны поставки титана. Такие санкции либо не введут, либо разрешат поставки независимо от ограничений по лицензиям, говорит Тимофеев. Кроме российских заводов, в список может попасть Министерство обороны. Напомним, вчера сообщалось о планах США введения новых санкций в отношении Китая и Российской Федерации. Отмечается, что если список будет утвержден, за этим обязательно последует ответ со стороны РФ и дальнейшая деградация двусторонних отношений. Америка намерена ввести новые санкции в отношении Китая и России.

