На Урале два завода находятся под угрозой введения санкций США

На Урале два завода находятся под угрозой введения санкций США

Сегодня, 19:42ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области два завода попали в список планируемых санкций США.

В данный перечень включены 28 организаций в России, пишет Znak.

По информации различных изданий, в перечень могли быть включены «ВСМПО-Ависма» и Каменск-Уральский металлургический завод. Аналитики отмечают, что ограничения могут повлиять на авиапромышленность России.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает данный вариант развития событий маловероятным.

В США нужны поставки титана. Такие санкции либо не введут, либо разрешат поставки независимо от ограничений по лицензиям, говорит Тимофеев.

Кроме российских заводов, в список может попасть Министерство обороны.

Напомним, вчера сообщалось о планах США введения новых санкций в отношении Китая и Российской Федерации. Отмечается, что если список будет утвержден, за этим обязательно последует ответ со стороны РФ и дальнейшая деградация двусторонних отношений.

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