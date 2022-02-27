Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России
Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России
Сегодня, 22:28ПолитикаФото: 1MI
ЕС полностью закрывает воздушное пространство российской авиации на своей территории, в том числе и для частных самолетов.

Об этом 27 февраля заявила на пресс-конференции глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничения коснутся не только гражданской авиации, но и частных самолетов олигархов из России.

Часть стран уже Европы уже закрыли полеты для России над своими территориями, в их числе Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Болгария, Великобритания, Словения и Румыния, пишет РБК.

Напомним, из-за военной операции на Украине, Евросоюз ввел санкции на поставку авиационной техники на территорию России. Санкции также распространяются на страховку самолетов и вертолетов и техническое обслуживание.

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