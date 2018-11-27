23-летний депутат гордумы Екатеринбурга назвал систему ГУЛАГа «хорошей вещью»
Сегодня, 10:18ПолитикаФото: страница Андрея Пирожкова в Facebook
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Депутат городской Думы Екатеринбурга Андрей Пирожков положительно высказался о системе трудовых лагерей – ГУЛАГах. По его мнению, это «хорошая идея».
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В интервью журналистам 23-летний чиновник заявил, что ГУЛАГ – хорошая вещь. По его словам, в трудовых лагерях заключенные работали на благо общества, и от них была польза.
Позднее на своей странице в соцсети Пирожков пояснил свои слова. Он уточнил, что «советские трудовые лагеря – это пример той системы, которая никогда не должна воссоздаваться в России». Вместе с тем, чиновник отметил, что сама концепция имеет право на существование, пишет Ura.ru.
Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы, и сделать трудовые лагеря в современной России абсолютно законной, справедливой и гуманной мерой наказания, сообщил Андрей Пирожков.
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