23-летний депутат гордумы Екатеринбурга назвал систему ГУЛАГа «хорошей вещью»

В интервью журналистам 23-летний чиновник заявил, что ГУЛАГ – хорошая вещь. По его словам, в трудовых лагерях заключенные работали на благо общества, и от них была польза.

Позднее на своей странице в соцсети Пирожков пояснил свои слова. Он уточнил, что «советские трудовые лагеря – это пример той системы, которая никогда не должна воссоздаваться в России». Вместе с тем, чиновник отметил, что сама концепция имеет право на существование, пишет Ura.ru.