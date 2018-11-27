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23-летний депутат гордумы Екатеринбурга назвал систему ГУЛАГа «хорошей вещью»
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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23-летний депутат гордумы Екатеринбурга назвал систему ГУЛАГа «хорошей вещью»

Сегодня, 10:18ПолитикаФото: страница Андрея Пирожкова в Facebook
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