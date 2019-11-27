Типа графии. Как выживают издательские дома Нижнего Тагила

Всего в Нижнем Тагиле с десяток типографий. Подавляющая часть из них большим тиражом книги не печатает — разве что на юбилей отдельного автора или по заказу предприятия. Самые распространённые заказы — брошюры, рекламные проспекты, визитки, буклеты и прочая мелкая печатная продукция. Некоторые из них также занимаются печатью газет. Одна из таких — «Типография Нижнетагильская»

В следующем году ей исполнится 100 лет со дня основания. По данным СПАРК за последний месяц следует, что эта типография является победителем контрактов на предоставление печатной продукции Главному управлению юстиции Челябинской области, Свердловской областной клинической больнице № 1 и УФССП по Тюменской области. По словам местных работников, работать приходится в полную мощь.

В основном выпускаем газеты, брошюры, бланки, путеводители. Печать книги чаще всего заказывают частники — стихи, а раньше выпускали для предприятий. Для «Водоканал-НТ» печатали биографию, рассказала гендиректор «Типографии Нижнетагильская» Надежда Завьялова.

В 2018 году выручка от продаж ООО «ТН» составила 28,6 миллиона рублей, а расходы — 31,5 миллиона рублей.

ООО «Тагил Медиа Групп» Алёны Гончар также живёт на подарочной продукции, канцелярии, баннерах, а также занимается оформлением дорожных знаков, стендов и послепечатной обработкой. Её выручка на конец 2018 года составила 2,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 669 тысяч рублей со знаком «минус».

Сейчас в основном оформляем книги в электронном виде, потому что на печатные издания у людей нет денег,рассказала Гончар.

Также она отметила, что издательская деятельность практически не пользуется спросом — чаще заказывают рекламные буклеты, а работа над книгой может занять год или даже два.

В Нижнем Тагиле два лидера типографий — «Репринт» и «Фолиант». Они зарекомендовали себя на рынке — работают давно и действительно разбираются в том, что делают, рассказал руководитель рекламного агентства «Медиа Микс» Алексей Кузнецов.

«Фолиант» в большей степени занимается печатью газет и журналов, а также календарей и листовок. Среди контрагентов компании числятся АО «Уралвагонзавод», ПАО «Сбербанк» и ООО «Юникредит лизинг». Доходы компании в прошлом году составили 53,7 миллиона рублей, а расходы — 52,8 миллиона рублей.

Один из соучредителей ещё одной тагильской типографии РИФ «ТРМ» является известный в городе журналист Борис Минеев. ТРМ существует с 1992 года, но 30 августа компания была включена в негативный реестр, как юридическое лицо с задолженностями по уплате налогов, а в октябре — в негативный реестр организаций, отсутствующих по юридическому адресу по данным ФНС. Сейчас у компании статус «действующая», но принято решение о предстоящем исключении её из ЕГРЮЛ, и она находится на стадии ликвидации. По данным СПАРК, на РИФ «ТРМ» «висит» исполнительное производство на 3,6 миллиона рублей. Также в октябре Арбитражный суд Свердловской области обязал типографию выплатить администрации Нижнего Тагила полмиллиона рублей за пользование земельным участком.

Нынешний директор «ТРМ» Алёна Минеева заявила, что типография переживает нелёгкие времена, но продолжает работать: издавать книги и печатную продукцию. Впрочем, подробности Минеева не раскрывает и прогнозы о будущем компании не даёт.

Стараемся печатать книги, хоть и немного — три-четыре в год. Мы издаём стихи Василия Овсепьяна, Ольги Береговых, сборники литературной студии «Ступени», альманахи. В основном приносят стихи и прозу,рассказала Минеева.

Стоимость книги зависит от качества бумаги, формата, размера, количества страниц, качества и дизайна обложки. По словам директора «ТРМ», заказчики обычно печатают книги на собственные средства — спонсоры бывают редко. Также она пояснила, что в основном свои труды авторы раздают, делают для себя, дарят или продают на презентациях. Тираж одной книги в среднем — 100 штук.

Ещё одна типография, пополнившая в негативный реестр, — «Тагил-принт». Это случилось в августе из-за задолженности по уплате налогов. На компании, согласно СПАРКу, «висят» обязательства по исполнительным листам на сумму в 2,8 миллиона рублей, в том числе долги по кредитным платежам.