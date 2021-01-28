На Урале лишенная прав мать осуждена за незаконное получение соцвыплат на ребенка

Напомним, в августе 2020 года заместитель директора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова сообщила, что в Свердловской области более 1,2 тысячи жителей незаконно получали пособие по безработице в размере от 5 175 рублей до 13 949 рублей. На выплаты безработным за первое полугодие 2020 года было направлено более трех миллиардов рублей.