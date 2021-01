На Урале лишенная прав мать осуждена за незаконное получение соцвыплат на ребенка

В Верхней Салде лишенная родительских прав женщина получила приговор по уголовной статье за незаконное получение социальных выплат на ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что жительница Верхней Салды подала два заявления на единовременные выплаты на ребенка в размере 20 тысяч рублей через портал «Госуслуги». Она не имела права на социальное обеспечение такого рода, так как её лишили родительских прав. Суд Верхнесалдинского судебного района признал женщину виновной по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Напомним, в августе 2020 года заместитель директора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова сообщила, что в Свердловской области более 1,2 тысячи жителей незаконно получали пособие по безработице в размере от 5 175 рублей до 13 949 рублей. На выплаты безработным за первое полугодие 2020 года было направлено более трех миллиардов рублей. Безработных жителей Свердловской области обвинили в мошенничестве

