В Екатеринбурге ушел в отставку по собственному желанию глава Железнодорожного района Андрей Курочкин.

27 января последний рабочий день на своем посту провел глава Ж/д района Екатеринбурга Андрей Курочкин. Он пробыл на должности более трех лет, с 14 ноября 2016 года, и ушел в отставку по собственному желанию, пишет «Областная газета». Photo: пресс-служба администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Напомним, глава Ленинского района Екатеринбурга подал заявку на конкурс по выбору главы города. Решение будет принято комиссией 1 февраля 2021 года. В Екатеринбурге глава Ленинского района выдвинулся на пост главы города

