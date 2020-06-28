Мэр Нижнего Тагила принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
28 июня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прибыл на избирательный участок в школе № 64, чтобы приять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает журналист TagilCity.ru.
Глава города отдал свой голос, а также принял участие в сборе подписей на присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». На избирательном участке соблюдались все меры безопасности. В частности, все присутствующие находились в масках и перчатках. Голосующие соблюдали социальную дистанцию и воспользовались одноразовыми ручками.
На избирательный участок мэр приехал с женой и дочерью, которые тоже проголосовали.
Сегодня проходит четвертый день голосования. Свои голоса уже отдали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а также замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, депутаты Руслан Юсупов и Игорь Базилевич.