Мэр Нижнего Тагила принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Глава города отдал свой голос, а также принял участие в сборе подписей на присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». На избирательном участке соблюдались все меры безопасности. В частности, все присутствующие находились в масках и перчатках. Голосующие соблюдали социальную дистанцию и воспользовались одноразовыми ручками.

На избирательный участок мэр приехал с женой и дочерью, которые тоже проголосовали.