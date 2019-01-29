Свердловское правительство не будет просить Москву списать долги населения по ЖКХ
Правительство Свердловской области не планирует выходить на федеральный уровень с инициативой списания долгов по ЖКХ с жителей региона.
Правительство Свердловской области не намерено поддержать инициативу по списанию долгов по ЖКХ с жителей региона и не планирует выходить с ней на федеральный уровень,сообщили редакции TagilCity.ru в Департаменте информполитики Свердловской области.
По мнению руководства области, такое решение лишь поощряет неплательщиков.
Позиция руководства региона сводится к тому, что подобные решения социально несправедливы, так как заведомо ведут к поощрению злостных неплательщиков и нарушению прав тех, кто свои обязательства по оплате услуг ЖКХ исполняют добросовестно,пояснили в Департаменте.
Комментировать предложение депутата Госдумы Дмитрия Ионина о списании долгов по ЖКХ в Свердловской области в Департаменте информполитики не стали:
Комментировать нереализованные планы депутата Государственной Думы Дмитрия Ионина по поводу обращения с соответствующим запросом в органы прокуратуры считаем некорректным.
Напомним, что депутат от Свердловской области в Государственной думе Дмитрий Ионин планировал обратиться в прокуратуру с запросом о списании задолженностей у жителей области за жилищно-коммунальные услуги.
Поводом для решения депутата стала ситуация в Чечне, где суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать долги населения на сумму 9 млрд рублей. Позже с подобной инициативой выступили депутаты Башкирии, Чувашии и Смоленской области.
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