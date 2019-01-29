Свердловское правительство не будет просить Москву списать долги населения по ЖКХ

Правительство Свердловской области не намерено поддержать инициативу по списанию долгов по ЖКХ с жителей региона и не планирует выходить с ней на федеральный уровень,сообщили редакции TagilCity.ru в Департаменте информполитики Свердловской области.

По мнению руководства области, такое решение лишь поощряет неплательщиков.

Позиция руководства региона сводится к тому, что подобные решения социально несправедливы, так как заведомо ведут к поощрению злостных неплательщиков и нарушению прав тех, кто свои обязательства по оплате услуг ЖКХ исполняют добросовестно,пояснили в Департаменте.

Комментировать предложение депутата Госдумы Дмитрия Ионина о списании долгов по ЖКХ в Свердловской области в Департаменте информполитики не стали:

Комментировать нереализованные планы депутата Государственной Думы Дмитрия Ионина по поводу обращения с соответствующим запросом в органы прокуратуры считаем некорректным.

Напомним, что депутат от Свердловской области в Государственной думе Дмитрий Ионин планировал обратиться в прокуратуру с запросом о списании задолженностей у жителей области за жилищно-коммунальные услуги.