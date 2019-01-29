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Свердловское правительство не будет просить Москву списать долги населения по ЖКХ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловское правительство не будет просить Москву списать долги населения по ЖКХ

Сегодня, 13:24ПолитикаАнна ГригорьеваФото: flickr.com
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