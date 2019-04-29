Свердловское отделение «Яблока» представило кандидатов в Госдуму и ЗакСо

Петлин сообщил, что в отборе и дебатах в качестве кандидата на довыборах по Серовскому одномандатному округу №174 примут участие Ирина Скачкова - заместитель председателя свердловского отделения партии, Владислав Гилев - экс-депутат Белоярского ГО, а также депутат екатеринбургской городской Думы от партии «Яблоко» Константин Киселев.