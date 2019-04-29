Свердловское отделение «Яблока» представило кандидатов в Госдуму и ЗакСо
Свердловское отделение партии «Яблоко» представило по три кандидата на довыборы в ЗакСо Свердловской области и Госдуму по Серовскому одномандатному округу, сообщил на своей странице в соцсети член федерального политсовета партии Максим Петлин.
Петлин сообщил, что в отборе и дебатах в качестве кандидата на довыборах по Серовскому одномандатному округу №174 примут участие Ирина Скачкова - заместитель председателя свердловского отделения партии, Владислав Гилев - экс-депутат Белоярского ГО, а также депутат екатеринбургской городской Думы от партии «Яблоко» Константин Киселев.
На довыборы по Орджоникидзевскому району заявлены председатель первичного отделения Партии в Орджоникидзевском районе Альберт Хуснутдинов, активист «Открытой России» Владислав Постников, депутат екатеринбургской городской Думы шестого созыва Дмитрий Головин.
Дебаты запланированы на конец мая - начало июня 2019 года.
Напомним, что на место в Госдуме от «Единой России» претендует биатлонист Антон Шипулин, которого поддержал губернатор Евгений Куйвашев.