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Шипулин не проведет «Матч звезд» из-за предвыборной кампании в Госдуму
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шипулин не проведет «Матч звезд» из-за предвыборной кампании в Госдуму

Сегодня, 13:45ОбществоФото: личная страница в инстаграм Сергея Исаева
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