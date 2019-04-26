Шипулин не проведет «Матч звезд» из-за предвыборной кампании в Госдуму
Олимпийский чемпион Антон Шипулин в 2019 году не проведет благотворительный «Матч звезд» из-за занятости в предвыборной кампании, сообщил на своей странице в социальной сети актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев.
Сергей Исаев рассказал, что подготовка к проведению благотворительного матча с участием звезд занимает много времени. А Антон Шипулин, который примет участие в довыборах в Госдуму от Серовского одномандатного округа, сейчас занят предвыборной кампанией.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие друзья! Нас с @anton_shipulin и @ivanalypov003 часто спрашивают, состится ли в этом году @matchzvezd "Матч Звёзд"? К сожалению, нет..Во-первых, Антон Шипулин сейчас много времени проводит на мероприятиях, в том числе и благотворительных, связанных с своей предвыборной компанией! Во-вторых, найти партнера на такие меропииятия не просто...деньги за билеты уходят на аренду площадки и организационные вопросы! Поэтому мы всегда открыты для диалога! Если есть компании, которые готовы нас поддержать в Екатеринбурге,Челябинске, мы всегда готовы командой Олимп и @hc.komar участвовать в благотворительных матчах!
Публикация от Исаев Сергей (@isaevsergey)
Сергей Исаев также заявил, что он и команда «Олимп» готовы принять участие в благотворительной акции, если найдутся компании, которые готовы оказать поддержку в проведении мероприятий в Екатеринбурге и Челябинске.
Ранее благотворительный «Матч звезд» несколько раз проходил в Екатернибурге. Средства, вырученные от продажи билетов, направлялись на различные проекты. В 2018 году на лед вышли три команды: политики и чиновники в составе «Титана» под руководством Евгения Куйвашева, команда Шипулина «Олимп» и команда «КомАр» в составе артистов и телеведущих.