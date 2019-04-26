Шипулин не проведет «Матч звезд» из-за предвыборной кампании в Госдуму

Сергей Исаев рассказал, что подготовка к проведению благотворительного матча с участием звезд занимает много времени. А Антон Шипулин, который примет участие в довыборах в Госдуму от Серовского одномандатного округа, сейчас занят предвыборной кампанией.

Сергей Исаев также заявил, что он и команда «Олимп» готовы принять участие в благотворительной акции, если найдутся компании, которые готовы оказать поддержку в проведении мероприятий в Екатеринбурге и Челябинске.