На праймериз ЕР в Госдуму по Серовскому округу заявился конкурент Шипулина
Сегодня, 15:50ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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На праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому округу заявился гендиректор по работе с государственными структурами в ООО «Агрономфирма «Ариант» Сергей Липанин, сообщает интернет-издание Znak.
До заявки Липанина единственным кандидатом был Антон Шипулин.
Решение о регистрации заявок на участие будет вынесено в течение пяти дней. Сами праймериз пройдут 26 мая.
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