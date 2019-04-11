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Кандидат от свердловского «Яблока» станет конкурентом Шипулина на довыборах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кандидат от свердловского «Яблока» станет конкурентом Шипулина на довыборах

Вчера, 23:30ОбществоФото: facebook.com/irina.skackova.9
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