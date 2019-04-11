Кандидат от свердловского «Яблока» станет конкурентом Шипулина на довыборах
Заместитель председателя свердловского отделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова заявила о планах принять участие в довыборах в Государственную думу от Свердловской области. Тем самым она составит конкуренцию бывшему биатлонисту Антону Шипулину, сообщает Ура.ру.
Ради того, чтобы попасть в Государственную думу, Скачкова готова участвовать во внутрипартийной борьбе и конкурировать с коллегами. Она планирует выдвинуть свою кандидатуру по Серовскому одномандатному округу.
Моя любимая партия «Яблоко», видимо, от большой любви ко мне, не готова поддержать меня безоглядно, а объявила о конкурсе кандидатов. Сначала мне было обидно. Но потом я подумала: человек демократических взглядов не должен не признавать демократических процедур. Да здравствует конкуренция — основа развития!написала Скачкова на своей странице в социальной сети Facebook.
Своим преимуществом зампредседателя считает большой опыт участия в выборах. Она баллотировалась в разное время в Госдуму, на пост главы Камышлова, в законодательное собрание Свердловской области, некоторое время руководила региональным отделением партии. Ближайшим конкурентом Скачковой выступит Антон Шипулин. Он планирует выдвинуть свою кандидатуру от партии «Единая Россия».