Свердловский биатлонист Шипулин выдвинулся в Госдуму РФ

По словам спортсмена, решение о выдвижении было принято при поддержки главы Свердловской области Евгения Куйвашева. После появления информации в СМИ к олимпийскому чемпиону стали обращаться жители округа, которые поддерживают его решение. Шипулин отметил, что он уже объехал несколько городов в Серовском округе для решения проблем с поддержкой руководства области.

Спортсмен так же поделился, что для него политическая кампания – новый вызов. Он планирует познакомиться с главами и жителями муниципалитетов.

Конечно, я понимаю, что у нас много других проблем, помимо вопросов спорта, которые мне будет обсуждать легко. И я готов буду выслушать их и по возможности их решать, пообщаться с главами. Я считаю, что это вообще очень важная задача — быть посредником между людьми и органами исполнительной власти, прокомментировал спортсмен.