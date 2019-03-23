Свердловский биатлонист Шипулин выдвинулся в Госдуму РФ
Завершивший спортивную карьеру олимпийский чемпион Антон Шипулин официально выдвинулся в Госдуму по Серовскому одномандатному округу.
По словам спортсмена, решение о выдвижении было принято при поддержки главы Свердловской области Евгения Куйвашева. После появления информации в СМИ к олимпийскому чемпиону стали обращаться жители округа, которые поддерживают его решение. Шипулин отметил, что он уже объехал несколько городов в Серовском округе для решения проблем с поддержкой руководства области.
Спортсмен так же поделился, что для него политическая кампания – новый вызов. Он планирует познакомиться с главами и жителями муниципалитетов.
Конечно, я понимаю, что у нас много других проблем, помимо вопросов спорта, которые мне будет обсуждать легко. И я готов буду выслушать их и по возможности их решать, пообщаться с главами. Я считаю, что это вообще очень важная задача — быть посредником между людьми и органами исполнительной власти, прокомментировал спортсмен.
Замглавы региона Сергей Бидонько сказал, что окажет помощь спортсмену и поддерживает решение о выдвижении, так как Шипулин может принести «много пользы округу», информирует Znak.com.