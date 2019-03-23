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Свердловский биатлонист Шипулин выдвинулся в Госдуму РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский биатлонист Шипулин выдвинулся в Госдуму РФ

Сегодня, 16:20ПолитикаФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина/anton_shipulin
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