В Кремле началась подготовка к прямой линии с президентом России

Как рассказал Дмитрий Песков, прямая линия состоится точно не 13 июня, как предполагалось. Но дата уже определена и началась подготовка.

Владимир Путин ежегодно обращается к россиянам в прямом эфире и отвечает на наиболее актуальные вопросы. Традиционно прямая линия проходит летом и длится несколько часов. В 2018 году прямая линия прошла 7 июня. Итогом мероприятия является издание ряда поручений касательно моментов, затронутых во время эфира.