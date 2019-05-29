В Кремле началась подготовка к прямой линии с президентом России
Сегодня, 14:34ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил, что в Кремле определились с датой проведения прямой линии, пишет ТАСС.
Как рассказал Дмитрий Песков, прямая линия состоится точно не 13 июня, как предполагалось. Но дата уже определена и началась подготовка.
Владимир Путин ежегодно обращается к россиянам в прямом эфире и отвечает на наиболее актуальные вопросы. Традиционно прямая линия проходит летом и длится несколько часов. В 2018 году прямая линия прошла 7 июня. Итогом мероприятия является издание ряда поручений касательно моментов, затронутых во время эфира.
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