Экстренное предупреждение по пожарам снова объявлено в Нижнем Тагиле

В эти дни в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого классов горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
В связи с этим неблагоприятным метеорологическим явлением могут возникнуть возгорания, нагрев тепловым потоком, тепловые удары, помутнение воздуха и опасные дымы.
Рекомендуется обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов и подъездов к ним, запретить разведение огня на территориях, прилегающих к лесу, а в местах въезда организовать КПП и ограничить посещение населением лесной зоны.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел полный запрет на посещение лесов с 29 мая по 10 июня 2021 года.