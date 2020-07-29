Власти впервые прокомментировали отставку главы свердловского минздрава
Сегодня, 11:40ПолитикаФото: Официальный сайт Министерства здравоохранения Свердловской области
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Власти региона впервые прокомментировали отставку главы свердловского министерства здравоохранения Андрея Цветкова, сообщает ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, отвечая на вопрос об отставке министра здравоохранения Андрея Цветкова, заявил, что данное решение принял глава региона Евгений Куйвашев.
Также чиновник назвал Цветкова опытным руководителем, который «много сделал» на посту министра здравоохранения.
Напомним, на днях появилась информация об отставке Андрея Цветкова с поста главы регионального минздрава. По предварительной информации, его место займет главный врач детской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов.
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