Власти впервые прокомментировали отставку главы свердловского минздрава

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, отвечая на вопрос об отставке министра здравоохранения Андрея Цветкова, заявил, что данное решение принял глава региона Евгений Куйвашев.

Также чиновник назвал Цветкова опытным руководителем, который «много сделал» на посту министра здравоохранения.