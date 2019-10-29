На Урале депутат заявила о выходе из «Единой России» из-за «законов против народа»

Она рассказала, что не согласна с тем, как работает фракция и ее старшие коллеги, которые «принимают законы не в пользу народа». Сегодня она подала заявление о выходе из партии.

Я вступила в партию в 2016 году: по телевизору рассказывали красивые сказки, я все это видела и свято верила, что все меняется к лучшему. Но в реальности я вижу, что эта партия работает против народа, рассказывает депутат.

Впервые в правильности выбора Асанова стала сомневаться в 2017 году, когда избиралась в думу Богдановича как самовыдвиженка. По ее словам, на специальном собрании им сказали, как надо голосовать.

То есть депутат от ЕР не имеет права думать, мыслить — за него уже подумали. Сейчас же я вижу, что законы, которые приняты в последнее время, не в пользу народа, говорит теперь Асанова.

Изменения в политике Анна Асанова ощутила еще до прихода во власть, когда работала в селе фельдшером. В то время здравоохранение начало разрушаться — зарплаты упали больше чем на 50%, специалисты начали уезжать, лаборатория закрылась.

Поэтому в село он не вернулась и решила себя попробовать как депутат. Сразу стало понятно, что причина проблем находится не на местном уровне, а выше.

На местном же уровне у нас большинство — единороссы, и они не имеют права на свои мысли, рассказывает она.

По ее словам, для партии она «неправильный единоросс». Депутаты в основном работают в муниципалитетах. Большинство напрямую подчиняются главе.

Асанова объясняет, что не только из-за конфликта она уходит из партии. Причинами также стало увеличение налогов и ситуация в России.

Отказавшись от партийного билета депутат хочет статьи примером для тех, кто не согласен с политикой «Единой России». Она понимает, что после ухода на нее может начаться давление.

Мы сейчас просто в рабстве. Но куда мне больше-то бояться, мы и так уже закопаны по шею, добавила она.

Количество партийцев в региональном отделении «Единой России» постоянно меняется, комментируют ситуацию в пресс-службе свердловского отделения партии.

Это объясняется многими факторами, в том числе и бытовыми. Если смотреть с начала этого года на динамику численности партийцев в реготделении, то она положительная, сообщают представители партии.

Также они добавили, что о конфликте Асановой с коллегами ничего не известно.