На Урале депутат заявила о выходе из «Единой России» из-за «законов против народа»
Депутат думы города Богдановича Анна Асанова заявила о своем выходе из партии из-за разногласий с местным отделением «Единой России», сообщает Znak.
Она рассказала, что не согласна с тем, как работает фракция и ее старшие коллеги, которые «принимают законы не в пользу народа». Сегодня она подала заявление о выходе из партии.
Я вступила в партию в 2016 году: по телевизору рассказывали красивые сказки, я все это видела и свято верила, что все меняется к лучшему. Но в реальности я вижу, что эта партия работает против народа, рассказывает депутат.
Впервые в правильности выбора Асанова стала сомневаться в 2017 году, когда избиралась в думу Богдановича как самовыдвиженка. По ее словам, на специальном собрании им сказали, как надо голосовать.
То есть депутат от ЕР не имеет права думать, мыслить — за него уже подумали. Сейчас же я вижу, что законы, которые приняты в последнее время, не в пользу народа, говорит теперь Асанова.
Изменения в политике Анна Асанова ощутила еще до прихода во власть, когда работала в селе фельдшером. В то время здравоохранение начало разрушаться — зарплаты упали больше чем на 50%, специалисты начали уезжать, лаборатория закрылась.
Поэтому в село он не вернулась и решила себя попробовать как депутат. Сразу стало понятно, что причина проблем находится не на местном уровне, а выше.
На местном же уровне у нас большинство — единороссы, и они не имеют права на свои мысли, рассказывает она.
По ее словам, для партии она «неправильный единоросс». Депутаты в основном работают в муниципалитетах. Большинство напрямую подчиняются главе.
Асанова объясняет, что не только из-за конфликта она уходит из партии. Причинами также стало увеличение налогов и ситуация в России.
Отказавшись от партийного билета депутат хочет статьи примером для тех, кто не согласен с политикой «Единой России». Она понимает, что после ухода на нее может начаться давление.
Мы сейчас просто в рабстве. Но куда мне больше-то бояться, мы и так уже закопаны по шею, добавила она.
Количество партийцев в региональном отделении «Единой России» постоянно меняется, комментируют ситуацию в пресс-службе свердловского отделения партии.
Это объясняется многими факторами, в том числе и бытовыми. Если смотреть с начала этого года на динамику численности партийцев в реготделении, то она положительная, сообщают представители партии.
Также они добавили, что о конфликте Асановой с коллегами ничего не известно.
По поводу ее заявления о голосовании «по указке» могу сослаться на пункт этических норм партийца. Он гласит, что депутат вправе «открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться партийной позиции, добавил пресс-секретарь регионального отделения Максим Бестфатер.