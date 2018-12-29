«Поднять зарплату»: мэр Екатеринбурга предложил сократить чиновников
Сегодня, 13:27ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил рассмотреть вариант сокращения некоторых чиновников, для повышения зарплаты оставшимся сотрудникам.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр Екатеринбурга сообщил, что администрация города рассмотрит возможность частичного сокращения штата для того, чтобы повысить зарплату «более квалифицированным сотрудникам». Такое решение было принято после того, как екатеринбургским чиновникам запретили повышать себе зарплату.
Как сообщает градоначальник, зарплата в мэрии не повышалась уже 11 лет.
Сегодня у нас ситуация, когда начальник управления образования получает меньше директоров школ, начальник управления здравоохранения — меньше директоров некоторых больниц,говорит мэр.
Как пишет ZNAK, Высокинский не намерен останавливаться, и будет искать способ повышения зарплат работникам администрации.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей