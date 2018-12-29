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«Поднять зарплату»: мэр Екатеринбурга предложил сократить чиновников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Поднять зарплату»: мэр Екатеринбурга предложил сократить чиновников

Сегодня, 13:27ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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