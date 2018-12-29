«Поднять зарплату»: мэр Екатеринбурга предложил сократить чиновников

Мэр Екатеринбурга сообщил, что администрация города рассмотрит возможность частичного сокращения штата для того, чтобы повысить зарплату «более квалифицированным сотрудникам». Такое решение было принято после того, как екатеринбургским чиновникам запретили повышать себе зарплату.

Как сообщает градоначальник, зарплата в мэрии не повышалась уже 11 лет.

Сегодня у нас ситуация, когда начальник управления образования получает меньше директоров школ, начальник управления здравоохранения — меньше директоров некоторых больниц,говорит мэр.