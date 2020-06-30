Мэр Верхней Салды Михаил Савченко передумал уходить в отставку

По словам Савченко, это был эмоциональный шаг из-за состояния здоровья его отца. Однако градоначальник получил поддержку руководителей муниципальных организаций, жителей города, а также своей семьи. В результате он решил продолжить работу в должности главы города.

Напомним, что заседание гордумы 29 июня не состоялось из-за того, что депутаты проигнорировали его. На заседание пришли семь человек. Ранее Савченко заявлял, что уходит с поста, чтобы ухаживать за больным отцом, который живет в Екатеринбурге. Он отметил, что запланированный уход не связан с ошибками в декларациях, выявленных областным департаментом противодействия коррупции и контроля