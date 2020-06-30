Мэр Верхней Салды Михаил Савченко передумал уходить в отставку
Сегодня, 21:04ПолитикаФото: Администрация Верхнесалдинского городского округа
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Мэр Верхней Салды передумал покидать свой пост, сообщает сайт vsalde со ссылкой на пресс-службу администрации.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
По словам Савченко, это был эмоциональный шаг из-за состояния здоровья его отца. Однако градоначальник получил поддержку руководителей муниципальных организаций, жителей города, а также своей семьи. В результате он решил продолжить работу в должности главы города.
Напомним, что заседание гордумы 29 июня не состоялось из-за того, что депутаты проигнорировали его. На заседание пришли семь человек. Ранее Савченко заявлял, что уходит с поста, чтобы ухаживать за больным отцом, который живет в Екатеринбурге. Он отметил, что запланированный уход не связан с ошибками в декларациях, выявленных областным департаментом противодействия коррупции и контроля
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