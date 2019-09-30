Любая плановая вакцинация нацелена на укрепление защитных свойств организма. Прививки особенно необходимы ослабленным, недоношенным, часто болеющим, учащимся в закрытых образовательных учреждениях детям.

Младенцы также находятся в группе риска. Их иммунитет ещё не может бороться с инфекциями самостоятельно. Прививки максимально снижают риск младенческой смертности, заставляя организм малыша вырабатывать антитела к бактериальным и вирусным инфекциям

За детской городской больницей закреплено 72 000 детского населения. Из них официально, по всей Российской Федерации, регистрируется 10-12% абсолютно здоровых детей. Остальные — с хроническими заболеваниями, в основном, это функциональное отклонение и дети группы риска. Как раз таких детей надо прививать в первую очередь, чтобы у них не развивали осложнения. Если этот ребенок заболевает, он болеет в более легкой форме и, как правило, у них нет осложнений и летальных исходов,рассказали врачи ДГБ.

Своевременная вакцинация поможет защитить детей и взрослых от краснухи, кори, коклюша, полиомиелита, тяжелых разновидностей туберкулеза. В случае отказа от прививок возбудитель организма может вызвать тяжелое состояние. Помимо этого ребенок превращается в носителя заболевания. Вакцинация же снижает общее число зафиксированных заболеваний и летальных исходов, а в некоторых случаях и полностью ликвидирует их.

Прививание в России делается на добровольной основе, но врачи рекомендуют не отказываться от неё. Родители отказываются от вакцинации своих детей по религиозным соображениям, многие боятся поствакцинальных реакций и осложнений после прививки. По мнению врачей, в СМИ и в интернете зачастую публикуются статьи, несущие данные о вреде прививок, недостаточно освещаются преимущества вакцинации, основанные на статистических и научных данных.

Вакцины, как правило, сейчас все качественные, хорошо очищенные. Российские аналоги не уступают зарубежным,сообщила Ольга Булдакова.

Врачи сообщают, что после любой прививки может произойти реакция организма — повышение температуры тела, недомогание (общая реакция), покраснение, болезненность или отек в месте укола (местная реакция). Обычно они носят легкий характер и проходят спустя 1- 2 дня. Это нормально: организм вырабатывает иммунитет (защиту) к конкретной болезни. Одни вакцины переносятся очень легко и почти никогда не дают серьезных реакций, например, прививка против полиомиелита. Введение других препаратов, напротив, сопровождается повышением температуры и нарушением общего состояния ребенка (коклюшный компонент вакцины АКДС).

Для родителей очень важно осознавать принципиальную разницу между реакцией на прививку и осложнением после прививки.

Родители должны это понимать и доверять своему участковому врачу. Есть побочные реакции. Есть допустимые реакции. Они были, есть и будут. Если такие отклонения возникли надо обратиться к работнику за разъяснениями. В этом ничего страшного нет. Вакцина — это не святая вода. Это иммунобиологический препарат, который вводится в организм для выработки иммунитета,сообщила заместитель главврача.

Медики предупреждают, что не привитый малыш будет совершенно беззащитен перед опасными болезнями, а любой контакт с ними может привести к непоправимым последствиям. Помимо этого, отсутствие определённых прививок ограничит въезд в некоторые страны, где они необходимы. Возможен временный отказ в принятии ребенка в детский садик или школу, а взрослого — в санатории или на работу.

В России принят Национальный календарь прививок — набор прививок, которые выполняются за счет государства, средств обязательного медицинского страхования, или оплачиваются из областного бюджета частично

Прививки все по национальному календарю бесплатные, они прописаны в календаре профпрививок. Областные — некоторые из них платные за счет работодателя, собственных средств граждан или других источников финансирования. В основном все бесплатные,рассказала Ольга Булдакова.

В настоящее время, платными являются прививки против гепатита А, клещевого энцефалита, ветряной оспы («Варилрикс»), менингококковой инфекции («Менактра»), ротавирусной инфекции («РотаТек»).

Врачи сообщают, что во многом состояние ребенка после вакцинации будет зависеть от того, как чувствовал себя ребенок до прививки.

Перед вакцинацией у вашего малыша не должно быть насморка, жидкого стула, сыпи, температуры. В случаях болезни ребенка: в остром периоде заболеваний, при неврологических нарушениях, недоношенности, аллергических заболеваниях введение вакцины откладывается до уменьшения симптомов или периода относительного здоровья. В любом случае перед прививкой ребенка должен осмотреть врач, а иногда выполнить анализы крови и мочи. Некоторые перенесенные ребенком заболевания вызывают длительное ослабление защитных сил организма, что является относительным противопоказанием к вакцинации на определенный срок, посоветовала заведующая поликлиникой Людмила Емалеева.

Специально готовиться к проведению прививки не нужно. За 2–3 дня до вакцинации малышу в рацион не следует вводить новых продуктов. Если ребенок предрасположен к аллергическим заболеваниям, то за 1 день до прививки назначают антигистаминные препараты.

В качестве советов врачи рекомендуют не покидать детскую поликлинику сразу после вакцинации в течение 20-30 минут. В случае повышения температуры давать жаропонижающее средство при температуре выше 38.5 С. При отсутствии повышенной температуры тела и хорошем самочувствии малыша, можно гулять, но не допускать перегрева или переохлаждения ребенка. Нельзя обрабатывать и не смазывать самостоятельно место инъекции, даже при наличии покраснения, без назначения врача.