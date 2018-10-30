Глава Алапаевска Сергей Беспалов ушел в отставку

29 октября депутаты городской думы Алапаевска приняли отставку главы города Сергея Беспалова. Временно исполняющим обязанности мэра назначен замглавы по экономической политике и перспективному развитию Сергей Карабатов.

Также дума объявила конкурс на пост нового главы. Как сообщается на официальном сайте Алапаевска, первый этап конкурса пройдет 10 декабря.