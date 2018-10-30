Глава Алапаевска Сергей Беспалов ушел в отставку
Сегодня, 09:58ПолитикаФото: официальный сайт администрации Алапаевска
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Мэр Алапаевска Сергей Беспалов сложил свои полномочия и ушел в отставку в связи с предложением работать в Екатеринбурге. Теперь городская дума объявила о начале конкурса на пост главы города.
Сюжеты: Алапаевск
29 октября депутаты городской думы Алапаевска приняли отставку главы города Сергея Беспалова. Временно исполняющим обязанности мэра назначен замглавы по экономической политике и перспективному развитию Сергей Карабатов.
Также дума объявила конкурс на пост нового главы. Как сообщается на официальном сайте Алапаевска, первый этап конкурса пройдет 10 декабря.
Председателем конкурсной комиссии станет управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области Николай Клевец.
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