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Глава Алапаевска Сергей Беспалов ушел в отставку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Алапаевска Сергей Беспалов ушел в отставку

Сегодня, 09:58ПолитикаФото: официальный сайт администрации Алапаевска
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