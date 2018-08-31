Образование, жилье и культура: план «дорожной карты» формируется в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле проходит план формирования комплекса мероприятий по 12 приоритетным направлениям развития города. Часть из них уже реализуется в городе.
Тема «дорожной карты» по достижению целевых показателей «майских указов» президента РФ обсуждалась 30 августа на совещании в мэрии Нижнего Тагила.
Основные направления развития города — это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, а также экология, безопасность, культура и другие. Часть из этих направлений уже реализуется в Нижнем Тагиле.
Например, решается вопрос обеспечения местами в детских садах детей от полутора до трех лет. Для перехода образовательных учреждений на работу в одну смену ведется реконструкция существующих школ, строится новая школа на Муринских прудах, а также в планах строительство еще двух.
Для повышения продолжительности и улучшения качества жизни тагильчан планируется реализовать целый комплекс мер в здравоохранении города. 66 врачей должны пополнить кадровый состав медицинских учреждений Нижнего Тагила за три года. В 2019-м планируется открытие фельдшерско-акушерского пункта для поселка Висимо-Уткинск. В Ослянке ФАП должен появиться в 2020 году.
Также пройдет строительство легкоатлетического манежа и других спортивных объектов.
Инициированные проекты в городской среде — это строительство моста через пруд, ремонт путепроводов на улицах Мира и Циолковского, благоустройство общественных территорий и дворов, ликвидация несанкционированных свалок и строительство современного мусоросортировочного комплекса с новым полигоном ТКО, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.