Образование, жилье и культура: план «дорожной карты» формируется в Нижнем Тагиле

Тема «дорожной карты» по достижению целевых показателей «майских указов» президента РФ обсуждалась 30 августа на совещании в мэрии Нижнего Тагила.

Основные направления развития города — это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, а также экология, безопасность, культура и другие. Часть из этих направлений уже реализуется в Нижнем Тагиле.

Например, решается вопрос обеспечения местами в детских садах детей от полутора до трех лет. Для перехода образовательных учреждений на работу в одну смену ведется реконструкция существующих школ, строится новая школа на Муринских прудах, а также в планах строительство еще двух.

Для повышения продолжительности и улучшения качества жизни тагильчан планируется реализовать целый комплекс мер в здравоохранении города. 66 врачей должны пополнить кадровый состав медицинских учреждений Нижнего Тагила за три года. В 2019-м планируется открытие фельдшерско-акушерского пункта для поселка Висимо-Уткинск. В Ослянке ФАП должен появиться в 2020 году.

Также пройдет строительство легкоатлетического манежа и других спортивных объектов.