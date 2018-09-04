Юные натуралисты Нижнего Тагила вырастили корейскую мини-дыню

Обучающиеся на станции юных натуралистов в Нижнем Тагиле вырастили первый урожай необычных и редких для Урала овощных бахчевых культур. Среди них есть африканская Момордика, корейская мини-дыня и результат скрещивания дыни и огурца.
Теплица, где работают нижнетагильские юные натуралисты, наполнена бахчевыми, которые в обычных условиях не растут на территории Урала.
Например, Момордика из Африки или душистый арбуз сорта Кай. Юннаты могут похвастаться корейской мини-дыней, которая единственная в мире имеет настолько тонкую кожицу, что ее можно не чистить, а есть так просто. Рядом находится еще один гость из Средней Азии – результат скрещивания огурца и дыни. Ее так и называют огурдыней.
Обучающиеся сами разработали проект зеленой зоны и вырастили необычные овощи. Теперь юные натуралисты будут приглашать в гости пенсионеров на презентацию урожая, где плоды можно будет потрогать руками, попробовать, получить информацию о том, как использовать бахчевые и как их готовить, передает сообщество «Станция юных натуралистов Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».