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Юные натуралисты Нижнего Тагила вырастили корейскую мини-дыню
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные натуралисты Нижнего Тагила вырастили корейскую мини-дыню

Сегодня, 08:00Наука
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