Юные натуралисты Нижнего Тагила вырастили корейскую мини-дыню

Теплица, где работают нижнетагильские юные натуралисты, наполнена бахчевыми, которые в обычных условиях не растут на территории Урала.

Например, Момордика из Африки или душистый арбуз сорта Кай. Юннаты могут похвастаться корейской мини-дыней, которая единственная в мире имеет настолько тонкую кожицу, что ее можно не чистить, а есть так просто. Рядом находится еще один гость из Средней Азии – результат скрещивания огурца и дыни. Ее так и называют огурдыней.