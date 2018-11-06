Без карантинов: школьники Нижнего Тагила выходят с каникул по графику

6 ноября, во вторник, школы Нижнего Тагила вышли на заключительную перед новогодними праздниками четверть. О ситуации сообщила начальник управления образования в разговоре с TagilCity.ru.

При этом лишь четыре учебных заведения выводят учеников в школу со среды – 7 ноября.

Четыре школы самостоятельно определяют график выхода на каникулы, мы им только рекомендуем. При этом ни в одном учебном заведении нет карантина,отметила Татьяна Удинцева.

Речь идёт о школах №9, 20, 95 и 11, последняя расположена в Серебрянке. По словам начальника управления образования, сейчас такое изменение режима допустимо.