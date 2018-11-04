Школы в Верхней Салде будут закрыты на карантин до 17 ноября

Согласно постановлению главы Верхнесалдинского городского округа Михаила Савченко все школы и организации дополнительного образования закрыты на карантин с 2 по 17 ноября в связи неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Данное постановление было подписано по предложению главного государственного санитарного врача по Нижнему Тагилу, Верхней и Нижней Салде, Кировграду и Невьянску, а также по результатам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.