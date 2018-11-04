Школы в Верхней Салде будут закрыты на карантин до 17 ноября
Сегодня, 17:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Для предупреждения массового заболевания ОРВИ школьников Верхней Салды, с 2 по 17 ноября в школах и учреждениях дополнительного образования Верхнесалдинского городского округа введен карантин.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Согласно постановлению главы Верхнесалдинского городского округа Михаила Савченко все школы и организации дополнительного образования закрыты на карантин с 2 по 17 ноября в связи неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Данное постановление было подписано по предложению главного государственного санитарного врача по Нижнему Тагилу, Верхней и Нижней Салде, Кировграду и Невьянску, а также по результатам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.
Целью карантина является соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в округе, а также предотвращение формирования очагов с групповыми заболеваниями респираторными инфекциями, сообщает Vsalde.ru.
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