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Центр научно-технического творчества НТИИМ будет передан в ведение города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Центр научно-технического творчества НТИИМ будет передан в ведение города

Сегодня, 15:20Наука
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