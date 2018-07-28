Центр научно-технического творчества НТИИМ будет передан в ведение города

Временно исполняющий обязанности мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу с генеральным директором ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» Николаем Смирновым. Темой встречи стала передача Центра научно-технического творчества молодежи в поселке Старатель в ведение города.
Центр научно-технического творчества планируется передать в ведение города и создать на его базе технический парк для детей «Кванториум».
Это даст возможность финансировать развитие образовательного проекта из регионального, а в перспективе, и федерального бюджетов и позволит значительно расширить возможности Нижнего Тагила по подготовке инженерных кадров, сообщил Владислав Пинаев.
Центр научно-технического творчества молодежи НТИИМ был открыт в 2014 году. Здесь инженеры предприятия занимаются с учащимися 7-9 классов по следующим направлениям: компьютерные технологии и робототехника, радиоэлектроника, программирование и техническое моделирование.
По мнению Владислава Пинаева, данная организация является уникальной благодаря своим педагогам и оборудованию, самое важное сейчас – не растерять наработанный опыт. Для этого следует основательно подойти к процессу передачи объекта.