Центр научно-технического творчества НТИИМ будет передан в ведение города

Центр научно-технического творчества планируется передать в ведение города и создать на его базе технический парк для детей «Кванториум».

Это даст возможность финансировать развитие образовательного проекта из регионального, а в перспективе, и федерального бюджетов и позволит значительно расширить возможности Нижнего Тагила по подготовке инженерных кадров, сообщил Владислав Пинаев.

Центр научно-технического творчества молодежи НТИИМ был открыт в 2014 году. Здесь инженеры предприятия занимаются с учащимися 7-9 классов по следующим направлениям: компьютерные технологии и робототехника, радиоэлектроника, программирование и техническое моделирование.