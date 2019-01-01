Пострадавшие в ДТП в Екатеринбурге мама и малыш встретили Новый год вместе
Пострадавшим в ДТП на ул. Фурманова в Екатеринбурге маме и малышу разрешили встретить Новый год вместе.
Мама и мальчик, находившиеся в реанимации после наезда на них автомобиля на ул. Фурманова в Екатеринбурге, встретили Новый год вместе. Маме и ребенку разрешили находиться в одной палате в стенах медучреждения.
Мама мальчика рассказала, что домой их пока не отпускают, так как есть риск заражения различными инфекциями, организм двухлетнего ребенка еще недостаточно окреп.
Женщина и ребенок не видели друг друга полтора месяца, пишет «Комсомольская Правда».
О семье сейчас заботится отец мальчика, который каждый день приходит в больницу.
С переломанной судьбой, но живые, это главное, отметил глава семейства.
Женщине и ребенку предстоит длительный курс реабилитации, у мальчика была удалена часть мозга, но врачи дают благоприятные прогнозы.
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