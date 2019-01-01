Пострадавшие в ДТП в Екатеринбурге мама и малыш встретили Новый год вместе

Мама и мальчик, находившиеся в реанимации после наезда на них автомобиля на ул. Фурманова в Екатеринбурге, встретили Новый год вместе. Маме и ребенку разрешили находиться в одной палате в стенах медучреждения.

Мама мальчика рассказала, что домой их пока не отпускают, так как есть риск заражения различными инфекциями, организм двухлетнего ребенка еще недостаточно окреп.

Женщина и ребенок не видели друг друга полтора месяца, пишет «Комсомольская Правда».

О семье сейчас заботится отец мальчика, который каждый день приходит в больницу.

С переломанной судьбой, но живые, это главное, отметил глава семейства.