На Урале будут судить за взятки бывших инспекторов ГИБДД и инструкторов автошкол

На Урале будут судить за взятки бывших инспекторов ГИБДД и инструкторов автошкол

Сегодня, 16:28ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге за взятки под суд отправятся четверо местных жителей: двое бывших инспекторов ГИБДД и трое инструкторов автошкол, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Их обвиняются в получении взятки организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, госинспектор МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в 2016–2017 годах разработал план по получению взяток за сдачу экзамена на права.

Преступная группа состояла из двух инспекторов и трех инструкторов автошкол, они брали взятки ноября 2017 года по март 2019 года.

Соучастники разработали схему преступления. Инструктор предлагал курсанту, который успешно прошел обучение на право управления транспортными средствами в автошколе, облегчить процедуру сдачи экзамена в РЭО за деньги.

Сумма составляла от 12 до 15 тысяч рублей, далее инструктор передавал часть денег организатору группы, который оказывал содействие в сдаче экзамена.

Уголовное дело в отношении инспекторов и двух инструкторов будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. В отношении третьего инструктора уголовное дело выделено в отдельное производство.

Напомним, в октябре 2020 года бывшего сотрудника полиции обвинили в получении взятки за обнаружение поддельных медицинских книжек.

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