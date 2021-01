На Урале будут судить за взятки бывших инспекторов ГИБДД и инструкторов автошкол

В Екатеринбурге за взятки под суд отправятся четверо местных жителей: двое бывших инспекторов ГИБДД и трое инструкторов автошкол, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Их обвиняются в получении взятки организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, госинспектор МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в 2016–2017 годах разработал план по получению взяток за сдачу экзамена на права. Преступная группа состояла из двух инспекторов и трех инструкторов автошкол, они брали взятки ноября 2017 года по март 2019 года. Соучастники разработали схему преступления. Инструктор предлагал курсанту, который успешно прошел обучение на право управления транспортными средствами в автошколе, облегчить процедуру сдачи экзамена в РЭО за деньги. Сумма составляла от 12 до 15 тысяч рублей, далее инструктор передавал часть денег организатору группы, который оказывал содействие в сдаче экзамена. Уголовное дело в отношении инспекторов и двух инструкторов будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. В отношении третьего инструктора уголовное дело выделено в отдельное производство. Напомним, в октябре 2020 года бывшего сотрудника полиции обвинили в получении взятки за обнаружение поддельных медицинских книжек. Уральский экс-полицейский «закрыл глаза» на поддельные медкнижки и попал под суд

