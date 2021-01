В Екатеринбурге байкеры организовали мотопробег на украшенных мотоциклах. Видео появилось на YouTube.

По Екатеринбургу на мототранспорте проехали Деды Морозы. Мотоциклисты украсили свои транспортные средства гирляндами и мишурой, а на одном из байков владелец разместил елку. Некоторые мужчины надели костюм Деда Мороза. Во время пробега они подавали звуковые сигналы, махали жителям и поздравляли с праздником. Video: YouTube-канал Андрея Вахранева Напомним, в Нижнем Тагиле больных «ковидного» отделения госпиталя Тетюхина поздравил Дед Мороз, спустившийся на альпинистском снаряжении к окнам. В Нижнем Тагиле Дед мороз спустился на тросе и поздравил пациентов госпиталя Тетюхина

Related news: В Нижнем Тагиле Дед мороз спустился на тросе и поздравил пациентов госпиталя Тетюхина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter