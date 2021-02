Держали в автосервисе: в Екатеринбурге квартет похитителей предстанет перед судом

В Екатеринбурге перед судом предстанут четверо местных жителей, которые обвиняются в похищении человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Фигурантами уголовного дела стали мужчины в возрасте от 20 до 38 лет. Они обвиняются в организации похищения человека, совершённого группой лиц по предварительному сговору и вымогательстве по нескольким статьям УК РФ. По данным следствия, 15 мая 2020 года обвиняемые, действуя по разработанному плану, похитили 24-летнего жителя Екатеринбурга. Они преградили дорогу автомобилю «Ниссан», захватили потерпевшего и отвезли в автосервис в переулке Выездной. Затем похитители стали вымогать у потерпевшего 20 тысяч рублей, которые тот якобы был должен. Похищенный сказал, что пять тысяч рублей есть у него в квартире. Когда обвиняемые привезли его домой, похищенному удалось сообщить о преступлении в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно был организован выезд сотрудников полиции, которые, проявив профессионализм, задержали всех участников криминального квартета. Теперь за это преступление, совершённое в стиле «лихих девяностых», подельникам предстоит держать ответ перед судом, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге трое мужчин попытались похитить девушку на улице. В Екатеринбурге трое мужчин попытались похитить девушку

