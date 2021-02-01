Держали в автосервисе: в Екатеринбурге квартет похитителей предстанет перед судом

Затем похитители стали вымогать у потерпевшего 20 тысяч рублей, которые тот якобы был должен. Похищенный сказал, что пять тысяч рублей есть у него в квартире. Когда обвиняемые привезли его домой, похищенному удалось сообщить о преступлении в правоохранительные органы.