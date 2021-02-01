Держали в автосервисе: в Екатеринбурге квартет похитителей предстанет перед судом

Держали в автосервисе: в Екатеринбурге квартет похитителей предстанет перед судом

Сегодня, 14:20ОбществоPhoto: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области
В Екатеринбурге перед судом предстанут четверо местных жителей, которые обвиняются в похищении человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Фигурантами уголовного дела стали мужчины в возрасте от 20 до 38 лет. Они обвиняются в организации похищения человека, совершённого группой лиц по предварительному сговору и вымогательстве по нескольким статьям УК РФ.

По данным следствия, 15 мая 2020 года обвиняемые, действуя по разработанному плану, похитили 24-летнего жителя Екатеринбурга. Они преградили дорогу автомобилю «Ниссан», захватили потерпевшего и отвезли в автосервис в переулке Выездной.

Затем похитители стали вымогать у потерпевшего 20 тысяч рублей, которые тот якобы был должен. Похищенный сказал, что пять тысяч рублей есть у него в квартире. Когда обвиняемые привезли его домой, похищенному удалось сообщить о преступлении в правоохранительные органы.

На место происшествия незамедлительно был организован выезд сотрудников полиции, которые, проявив профессионализм, задержали всех участников криминального квартета. Теперь за это преступление, совершённое в стиле «лихих девяностых», подельникам предстоит держать ответ перед судом, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге трое мужчин попытались похитить девушку на улице.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
судвымогательствопохищение человекаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы