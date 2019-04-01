Жители 10 аварийных домов Уральца получат новое жилье

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30 семей из поселка Уралец, чьи дома признаны аварийными, получат новое жилье. Строительство домов запланировано на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начало строительства многоквартирного дома в поселке запланировано на сентябрь 2019 года. Уже проведены инженерно-геодезические изыскания. Далее на очереди проверка геологии участка. Предполагается, что все технические вопросы будут решены до 15 июля, после чего будет объявлен конкурс на соискание подрядчика.
1 апреля Владислав Пинаев на встрече с руководителями профильных управлений и муниципальных предприятий обсудил такие вопросы, как выделение и формирование земельного участка, постановка его на кадастровый учет, подготовка необходимого пакета проектных документов, проведение публичных слушаний и конкурсных процедур.
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