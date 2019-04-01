Жители 10 аварийных домов Уральца получат новое жилье

Начало строительства многоквартирного дома в поселке запланировано на сентябрь 2019 года. Уже проведены инженерно-геодезические изыскания. Далее на очереди проверка геологии участка. Предполагается, что все технические вопросы будут решены до 15 июля, после чего будет объявлен конкурс на соискание подрядчика.