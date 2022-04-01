Фастфуды Свердловской области получат поддержку по решению губернатора Куйвашева

В настоящий момент, о своем уходе с рынка в Свердловской области заявили два иностранных бренда. По поручению главы региона свердловское министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка изучит намерения других зарубежных компаний, а также будет мониторить ситуацию в целом. Результатом станут меры поддержки.