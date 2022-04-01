Фастфуды Свердловской области получат поддержку по решению губернатора Куйвашева

Фастфуды Свердловской области получат поддержку по решению губернатора Куйвашева
Фастфуды Свердловской области получат поддержку по решению губернатора Куйвашева
Сегодня, 15:16ОбществоФото: 1МI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона продумать меры по поддержке ресторанов быстрого питания. Последние стали жертвой санкций из-за ситуации на Украине.

Правительство Свердловской области должно сохранить заведения и персонал предприятий фастфуда в регионе. Такую задачу перед чиновниками поставил губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона предложил дать возможность данным ресторанам работать под другой вывеской, а также выделить фастфудам специальные гранты.

С этим заявлением Евгений Куйвашев выступил на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы, сообщает департамент информполитики региона.

В настоящий момент, о своем уходе с рынка в Свердловской области заявили два иностранных бренда. По поручению главы региона свердловское министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка изучит намерения других зарубежных компаний, а также будет мониторить ситуацию в целом. Результатом станут меры поддержки.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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